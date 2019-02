Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diesel aus Bagger abgezapft

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Auf einer Baustelle in Enkenbach-Alsenborn waren am Wochenende Spritdiebe unterwegs. Am Sonntagmorgen fiel auf, dass sich unbekannte Täter in der Josefstraße an einem Bagger zu schaffen gemacht haben, der vor der Josefskirche stand. Wieviel Diesel die Unbekannten abzapften, ist noch unklar.

Sie hinterließen eine Diesel-Pfütze, abgeschnittene Teilstücke eines Schlauchs sowie Reste einer Plastikflasche. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Feuerwehr wurde verständigt, um den ausgelaufenen Kraftstoff zu beseitigen.

Die Tatzeit steht noch nicht fest. Festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntag gegen 9 Uhr.

Hinweise von Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen rund um die Josefskirche aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. | cri

