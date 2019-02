Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zecher geraten in Streit

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Zecher sind am frühen Sonntagmorgen in der Martin-Luther-Straße in Streit geraten. Gegen 6.20 Uhr wurde deshalb die Polizei verständigt.

Die ausgerückte Streife traf zwar vor Ort noch einige der Beteiligten an, allerdings konnte (oder wollte) keiner von ihnen schildern, was genau passiert ist. Weil einige der jungen Männer deutlich alkoholisiert waren und immer wieder unkontrolliert auf die Straße liefen, wurde ihnen ein Platzverweis erteilt.

Zeugen, die der Polizei Hinweise geben können, was sich genau abgespielt hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. | cri

