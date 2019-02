Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Motorradunfall in Kreisel

Mackenbach (ots)

Milde Temperaturen und Sonnenschein - beste Voraussetzungen für eine Spritztour mit dem Motorrad. Das dachte sich wohl auch ein 54-jähriger Mann, der am Sonntag mit seiner Maschine in Mackenbach unterwegs war. Im Kreisel der L 369 wollte der Motorradfahrer die Abfahrt zur Kindsbacher Straße nehmen. Hierbei wurde der Mann von einem heranfahrenden Autofahrer übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der 54-Jährige fiel von seinem Motorrad und verletzte sich am Fuß. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Das beteiligte Auto musste abgeschleppt werden.

