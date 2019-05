Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (293/2019) Göttingen: Nächtliche Schüsse im Posthof - Polizei beschlagnahmt Schreckschusspistole, Ermittlungsverfahren gegen 26 Jahre alten Göttinger eingeleitet

Göttingen (ots)

Göttingen, Posthof Sonntag, 5. Mai 2019, gegen 00.45 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er in der Öffentlichkeit eine Schreckschusspistole geführt hat, ohne im Besitz des hierfür erforderlichen sog. Kleinen Waffenscheins zu sein, und außerdem vor einem Haus mehrere Schüsse aus dieser abgefeuert haben soll, hat die Polizei Göttingen Sonntagnacht (05.05.19) ein Ermittlungsverfahren gegen einen 26 Jahre alten Göttinger wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und die Waffe eingezogen.

Zeugen hatten zuvor mehrere Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Der mutmaßliche Schütze war unmittelbar danach in einen PKW gestiegen und in Richtung Innenstadt davongefahren. Er konnte aber rund zwei Stunden später im Rahmen der Fahndung erneut an dem Haus im Posthof angetroffen werden. Die Pistole trug er im Hosenbund bei sich. Sie wurde von den Beamten noch vor Ort zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell