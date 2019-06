Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrraddiebstahl

Wittlich (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 13.06.2019, 15:00 Uhr bis Freitag, 14.06.2019, 08:00 Uhr brach ein unbekannter Täter das Kettenschloss eines Fahrrades auf und entwendeten dieses. Dieses war zuvor an einem Fahrradständer auf dem ZOB in Wittlich verschlossen abgestellt worden. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein silberfarbenes Mountainbike mit der Aufschrift "Y TEC Y ALU FULLY 11.04" . Wer kann nähere Angaben zu dem Vorfall bzw. dem/den unbekannten Täter/n machen? Hinweise zu den beiden Vorfällen bitte an die Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 oder piwittlich@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell