POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Großlittgen Zeugen gesucht

Verkehrsfall mit Sachschaden; Verursacher flüchtig

Am Samstag, 15.06.19, in der Zeit zwischen 14.40 Uhr und 16:20 Uhr, wurde im Carlsweg in Großlittgen ein, am rechten Fahrbahnrand geparkter, schwarzer Daimler-Benz, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Frontbereich linksseitig beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Wittlich; Tel. 06571-9260.

