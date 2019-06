Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Lkw-Räder entwendet

Gronau (ots)

Am Montag bockten Diebe auf einem Firmengelände einen Lkw-Auflieger auf und demontierten die sechs Räder. Die Räder im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro wurden gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

