Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl im Sonnenstudio

Bocholt (ots)

Am Sonntagabend besuchte eine 32-jährige Bocholterin ein Sonnenstudio an der Münsterstraße und hängte ihre Handtasche an den Haken der Kabinentür (von innen). Während sie auf der Sonnenbank lag, nahm ein Dieb die Handtasche an sich, entwendete daraus Bargeld und hängte die Tasche wieder zurück an den Haken. Die Tatzeit liegt zwischen 19.50 Uhr und 20.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

