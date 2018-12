POL-HM: Senior verwechselt Gas und Bremse - mindestens 10.000 Euro Schaden

Bad Pyrmont (ots) - Senior verwechselt Gas und Bremse - mindestens 10.000 Euro Schaden

Am Mittwoch, den 05.12.2018, gegen 13:08 Uhr, kam es im Vogelreichsweg in Bad Pyrmont im Bereich einer Fachklinik zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Geländewagen. Der 82-jährige Fahrzeugführer aus dem Ruhrgebiet verwechselte beim Einparken in eine Parklücke auf dem Klinikparkplatz Gas- und Bremspedal seines Mercedes ML, sodass er - anstatt auf dem Stellplatz stehenzubleiben - beschleunigt geradeaus weiter durch einen Busch einen kleinen Abhang hinunterfuhr. Im Anschluss führte die Fahrt des Geländewagens durch einen weiteren Busch quer über den Vogelreichsweg. Danach touchierte der Pkw einen am Straßenrand stehenden Baum leicht und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Der Mercedes des Mannes wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, sodass von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen werden kann. Die Schäden an der Bepflanzung werden auf ca. 1000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurden durch die "Irrfahrt" keine Personen gefährdet. Im Rahmen der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der Mann altersbedingte Probleme mit seinem rechten Bein haben könnte. Durch die aufnehmenden Beamten wurde ein entsprechender Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt.

