POL-HM: Ordnungsamt und Polizei - Gemeinsam für Sicherheit sorgen

Bodenwerder (ots) - Am vergangenen Montag wurde der neue Vollzugsbeamte im Außendienst der Samtgemeinde Bodenwerder - Polle, Herr Gladyschew, von dem Leiter des Fachbereichs 2 der Samtgemeinde, Herrn Thomas Steffe, in der Polizeistation Bodenwerder vorgestellt. Neben dem gegenseitigen Austausch über allgemeine Themen gab es auch rege Gespräche über die Akzeptanz repressiver Maßnahmen durch Betroffene, Behandlung von Schrottfahrzeugen, Pflichten von Hundehaltern und die Parksituation in der Innenstadt. Vereinbart wurden auch gemeinsame Streifen des Ordnungsamtes und der Polizei. Der Leiter der Polizeistation Bodenwerder, PHK Dirk Schwarz, verspricht sich durch den regelmäßigen Austausch und der Zusammenarbeit eine bessere Aufklärung bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Zum Abschluss rundete ein gemeinsames Erinnerungsfoto das Treffen ab.

