POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Im Frankenthal (B 62) / Walzwerkstr. (ots) - Nichtbeachten der Vorfahrt war am Mi., 04.07.2018, 18:16 Uhr, die Unfallursache eines Verkehrsunfalles mit ca. 5000,-EUR Sachschaden. Hierbei befuhr ein 50-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Seat die Walzwerkstraße aus Richtung Industriegebiet kommend in Fahrtrichtung Im Frankenthal (B 62). An der Einmündung missachtete er beim Linksabbiegen die durch Zeichen geregelte Vorfahrt der für von links aus Richtung Hövels kommenden 26-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Volvo. Die Volvo-Fahrerin versuchte noch durch Ausweichen einen Zusammenstoß abzuwenden, was ihr aber nicht mehr gelang.

