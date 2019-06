Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tödlicher Motorradunfall

Heilbach (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf der L 10 zwischen Neuerburg und Krautscheid ein Verkehrsfall. Ein 63-jähriger luxemburgischer Motorradfahrer kam nach einem Überholvorgang in einer Kurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an. Die L 10 ist voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.

