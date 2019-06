Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht auf der K 56 - schwarzer BMW flüchtig

Hillesheim (ots)

Am Sonntagabend, dem 30.05.2019, zwischen 22.30 und 23.00 Uhr, befuhr ein älterer schwarzer BMW (vermutlich 5`er Modell) die K 56 aus Richtung Dohm-Lammersdorf (Gerolstein) kommend in Richtung Hillesheim. Auf der kurvenreichen Strecke geriet er auf die Gegenfahrbahn, so dass ein entgegenkommender PKW auf den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Durch das Ausweichmanöver wurde der PKW beschädigt. Hinweise zu dem unfallverursachenden BMW bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel.: 06592-96260.

