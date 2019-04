Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brennender Unrat im Treppenraum

Bochum Hamme (ots)

Am Freitagabend gegen 20 Uhr meldete ein Anwohner Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Robertstraße. Auf Grund der Schilderungen wurden sofort Einsatzkräfte von allen drei Feuer- und Rettungswachen sowie die Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr Bochum Mitte alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern im 3. Obergeschoss. Die Erkundung durch den ersten Angriffstrupp unter Atemschutz ergab brennenden Unrat vor einer Wohnungstür. Zur Kontrolle des Treppenraums und der betroffenen Wohnung sowie zur Brandbekämpfung wurden zwei weitere Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Trupps zügig gelöscht. Anschließend wurde der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brandrauch stark in Mitleidenschaft gezogen und ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Bei dem Einsatz gab es keine Verletzten. Zur Brandursache nimmt die Polizei die Ermittlungen auf. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

