FW-BO: Brennende Kehrmaschine auf der A448

Bochum Weitmar (ots)

Um 12:24 meldete ein Anrufer in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein brennendes Fahrzeug auf der A448, in Fahrtrichtung Witten kurz hinter dem Tunnel an der Rombacher Hütte. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache III am Einsatzort eintrafen brannte die Kehrmaschine bereits in voller Ausdehnung. Sofort wurden zwei Trupps unter Atemschutz, mit einem Schaumrohr und einem Strahlrohr, eingesetzt. Dadurch konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Beide Fahrtrichtungen mussten auf Grund des Einsatzes gesperrt werden. Nachdem die Löschmaßnahmen abgeschlossen waren konnte die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wattenscheid wieder freigegeben werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Einsatzstelle wurde Straßen NRW übergeben. Zu diesem Zeitpunkt war die Farbahn in Fahrtrichtung Witten noch gesperrt. Insgesamt waren von Feuerwehr und Rettungsdienst 22 Einsatzkräfte vor Ort.

Verfasser: Till Wüstkamp

