Polizei Düren

POL-DN: Fahrstreifenwechsel führt zu Unfall mit drei Leichtverletzten

Düren (ots)

Drei Leichtverletzte und circa 20000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles, der sich am Montag auf der Euskirchener Straße ereignete.

Gegen 15:45 Uhr bog ein 56-jähriger Autofahrer aus Zülpich von einem Parkplatz aus nach rechts auf die Euskirchener Straße und ordnete sich auf dem rechten Fahrstreifen ein. Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-jähriger Dürener die Euskirchener Straße in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Der 56-Jährige wechselte auf den linken Fahrstreifen und stieß dabei mit dem Pkw des Düreners zusammen. Nach eigenen Angaben hatte er zwar in den Rückspiegel geschaut, einen Schulterblick hatte er jedoch nicht vorgenommen. Der Zülpicher und seine Beifahrerin sowie die Beifahrerin des anderen unfallbeteiligten Fahrzeugs wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 20000 Euro.

