POL-DN: Unfallverursacher gesucht

Am Sonntag kollidierte ein Pkw mit einem Mast am Fahrbahnrand der L 257 zwischen Arnoldsweiler und Merzenich. Möglicherweise wurde das stark beschädigte Fahrzeug von Zuschauern des Arnoldsweiler Karnevalszuges gesehen.

Anhand der Spurenlage konnte rekonstruiert werden, dass zwischen 10:15 Uhr und 10:55 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer die L 257 aus Richtung des Kreisverkehrs in Fahrtrichtung Arnoldsweiler befuhr. Ausgangs einer Rechtskurve verlor der Fahrer oder die Fahrerin die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr das Auto zuerst einen Leitpfosten und stieß dann gegen einen Holzmast, der Leitungen entlang der Landstraße führt. Vermutlich wurde der Pkw durch den Aufprall im Frontbereich und der Windschutzscheibe stark beschädigt. Am Mast wurden rote Lackspuren gesichert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme befanden sich bereits zahlreiche Zuschauer des Karnevalszuges entlang den Straßen Arnoldsweilers. Der zuständige Sachbearbeiter bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit einen Pkw, möglicherweise in der Farbe Rot, mit starker Beschädigung im Frontbereich in Arnoldsweiler gesehen haben und Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin geben können, sich mit ihm unter der Rufnummer 02421 949-5217 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 Ihre Hinweise entgegen.

