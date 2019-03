Polizei Düren

POL-DN: Quartett beim Diebstahl am Abfallcontainer gestellt

Düren (ots)

Zeugen meldeten am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr verdächtige Personen hinter einem großen Lebensmittelmarkt an der Valencienner Straße in Düren. Als die Polizeistreife eintrat, stellte sie auf frischer Tat vier Personen, die aus einem Abfallcontainer Lebensmittel entnommen hatten. Die zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 18-24 Jahren waren gut ausgestattet. Neben Kopflampen und teilweiser Vermummung führten sie auch alle Rucksäcke mit sich. Einige entsorgte Lebensmittel hatten sie aus dem Container bereits herausgeholt und in ihre Rucksäcke gesteckt. Da die Tatverdächtigen zunächst jegliche Angabe zu ihrer Person verweigerten, wurden sie zunächst der Polizeiwache Düren zugeführt. Dort konnten sie jedoch später, als ihre Personalien festgestellt waren, wieder entlassen werden. Gegen alle Personen wird nun ein Verfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch die Wegnahme aus einem Abfallcontainer - sogenanntes "Containern"- nicht erlaubt ist und strafrechtlich geahndet werden kann.

