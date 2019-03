Polizei Düren

POL-DN: Haus nach Kellerbrand nicht mehr bewohnbar

Niederzier (ots)

Am Freitagnachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache im Keller eines Einfamilienhauses in der Karolingerstraße zu einem Brand. Dieser wurde zufällig entdeckt. Die Bewohner und ihr Besuch konnten sich in Sicherheit bringen und informierten die Feuerwehr, welche den Brand schnell löschen konnte. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt. Durch die Rauchentwicklung wurde das Gebäude zunächst unbewohnbar. Eine Schadenshöhe ist zur Zeit noch nicht bekannt. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

