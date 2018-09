POL-NOM: Verkehrsunfall - Leichtkraftradfahrer gestürzt

Northeim (ots) - Landstraße zwischen Suterode und Sudheim Dienstag, 11. September 2018, 13.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 13.00 Uhr kam es auf der Landstraße zwischen Sudheim und Suterode zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16 Jahre alter Northeimer leicht verletzt wurde. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Der Northeimer war auf der Landstraße in Richtung Suterode unterwegs. Nach der abschüssigen geraden Strecke in Höhe des Golfplatzes folgt eine scharfe Linkskurve. Beim Einfahren in die Kurve bemerkt der Northeimer, dass er zu schnell für die enge Kurve ist. Er fährt geradeaus auf den geschotterten Waldweg und stürzt. Mit vermutlich nur leichten Verletzungen wird der 16-Jährige mit einem RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren.

