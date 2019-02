Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Werkstatthalle

Morbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 20.02.2019, auf Donnerstag, den 21.02.2019, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatthalle eines Gewerbebetriebes an der B269, zwischen Morbach und Gonzerath. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten eine tragbare Baumaschine. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

Die Polizei Morbach bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 oder per Email pimorbach.wache@polizei.rlp.de gerichtet werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem betroffenen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach



Ansprechpartner:

Lukas Schiff

06533/9374-0

pimorbach.wache@polizei.rlp.de



