Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bus entfernt sich nach Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Trier (ots)

Am 22.02.2019 kam es gegen 13:00 Uhr in der Koblenzer Straße in Hermeskeil gegenüber der Volksbank zu einem Verkehrsunfall. Ein Schulbus streifte einen dort abgestellten Lieferwagen, wodurch an beiden Fahrzeugen leichter Schaden entstand. Der Schulbusfahrer setzte seine Fahrt allerdings ohne anzuhalten fort und entfernte sich somit unerlaubt vom Unfallort. Im weiteren Verlauf der Koblenzer Straße verlor er dann sogar seinen Außenspiegel, der in Höhe des Krankenhauses auf der Straße liegen blieb. Unfallzeugen, insbesondere mögliche Schulkinder die sich im Bus aufhielten, sowie die Finderin des Außenspiegels, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der 06503/9151-0 zu melden.

