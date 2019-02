Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Pkw

Idar-Oberstein (ots)

Am heutigen Freitag hatte eine Pizzalieferantin aus Idar-Oberstein ihr Lieferfahrzeug in der Layenstraße in Höhe der Hausnummer 40 zwischen 12.15Uhr und 12.45Uhr abgestellt. Bei dem Fahrzeug stand in dieser Zeit der Kofferraum offen. Unbekannte nutzten diesen Umstand um aus dem Fahrzeug Bargeld und den Führerschein der Geschädigten zu entwenden. Zeugen werden gebeten sich unter bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

piidaroberstein.wache@polizei.rlp.de

