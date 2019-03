Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Müllpresse am Unicenter

Am Mittwochmittag brannte am Unicenter eine Müllpresse. Verletz wurde niemand.

Um 13.25 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum an den Hustadtring in Querenburg alarmiert. Im Außenbereich des Terrassenhochhauses hatte unter einem Metallunterstand eine Müllpresse Feuer gefangen. Beim Eintreffen des Löschzuges der Hauptfeuerwache in Werne brannte der Inhalt des Müllcontainers in voller Ausdehnung. Mit einem sogenannten Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr konnte der Container aus dem unterstand herausgezogen und ausgeschüttet werden. Anschließend wurde der Inhalt mit einem Strahlrohr abgelöscht. Um 15.00 konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden, bei dem die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr unterstütz wurde.

