Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand an der Massenbergstraße

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Am frühen Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Kellerbrand an der Massenbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Feuer im Keller und eine leichte Verrauchung des Treppenraumes festgestellt. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses sowie ein Ladenlokal mussten geräumt werden. Zwölf Personen wurden vom anwesenden Rettungsdienst untersucht, eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Das Feuer konnte von einem Trupp unter Atemschutzgerät gelöscht werden. Es brannte Unrat in einem Keller. Aufgrund der Beschaffenheit der Keller und der angrenzenden Treppenräume mussten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen mittels Hochleistungslüfter durchgeführt werden. Insgesamt waren 43 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Bochum

Pressestelle

E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de

Telefon: 0234/9254-978

Verfasser: Markus Wendelberger

http://notfallinfo-bochum.de

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell