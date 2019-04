FW-BO: Verkehrsunfall an der Castroper Straße

Feuerwehr Bochum

Am Donnerstagabend wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bochum um 21.46 Uhr ein Verkehrsunfall an der Castroper Straße, mit zwei beteiligten PKW gemeldet. Die eingetroffenen Einsatzkräfte mussten eine Person mittels hydraulischem Rettungsgerät aus einem verunfallten PKW befreien. Diese Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Eine weitere Person verblieb nach rettungsdienstlicher Behandlung an der Einsatzstelle. Zum Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort.

