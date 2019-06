Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in einen Wohnwagen

Minheim an der Mosel (ots)

Im Zeitraum von 14.06.2019, 18.00 Uhr bis 18.06.2019, 21.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Minheim in ein oberhalb der Mosel in der Nähe des Bootsanlegers abgestelltes Wohnmobil einzubrechen.

Der/die Täter gelangten jedoch nicht ins Innere des Wohnmobils und konnten so keine Wertgegenstände erlangen.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Bernkastel-Kues (Telefon: 06531-95270 mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

