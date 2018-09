POL-PDLU: Frankenthal: Rucksack mit Geldbeutel aus Zustellerfahrzeug entwendet

Frankenthal (ots) - Am 06.09.18, gegen 05:23 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter in der Karolinenstraße am Parkhaus "Hotel- Central" einen Rucksack aus einem unverschlossenen Zustellerfahrzeug, während die 25- jährige Fahrzeugbesitzerin mehrere Zeitungen zustellt und ihr Fahrzeug aus den Augen lässt. Im Rucksack befindet sich zudem ein Geldbeutel u. a. mit EC- Karte und 4,-EUR Bargeld.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

