Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Nohn (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt die Bergstraße in Nohn. Beim Abbiegen beschädigt er die Hauswand des an der Straßenecke befindlichen Einfamilienhauses. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Hauswand können blaue Lackrückstände gesichert werden. Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen LKW. Die Polizei sucht Zeugen, Tel.: 06592-9626-0

