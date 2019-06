Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nötigung im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung durch riskantes Überholmanöver

Daun-Rengen (ots)

Am 21.06.2019 gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 46 von Daun kommend in Richtung Kelberg im Bereich des Kreisverkehrs Daun-Rengen ein riskantes Überholmanöver, welches in einer Straßenverkehrsgefährdung endete und nur aufgrund des Zufalls nicht zu einem schwerwiegenden und folgenreichen Verkehrsunfall führte.

Ein bereits ermittelter 63-jähriger Fahrzeugführer eines Audi A3 mit Dauner Kennzeichen aus der Verbandsgemeinde Kelberg befuhr die L 46 von Daun kommend in Richtung Kelberg.

Im Bereich des Kreisverkehrs Daun-Rengen überholte er ein vorausfahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug, genauer einen Mähdrescher und einen davor fahrenden Personenkraftwagen, indem er durch den Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung, also links an der Kreismitte vorbei überholte.

Als er hinter dem Kreisverkehr wieder einscherte, musste der beschriebene Personenkraftwagen, der Mähdrescher und ein weiterer dahinterfahrender Personenkraftwagen plötzlich und abrupt abbremsen, um einen folgenreichen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Aufgrund der guten Zeugenangaben konnte der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeuges bereits ermittelt und zur Sache angehört werden.

Die Polizei bittet nunmehr den Fahrzeugführer des beschriebenen Mähdreschers, sowie den Fahrzeugführer des davor fahrenden Personenkraftwagens sich als Zeugen bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



