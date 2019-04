Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 26.04.2019 kam es gegen 16:35 in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin. Die 25-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Saarlandstraße in Richtung Heinigstraße entgegen der zugelassenen Fahrtrichtung. Der 47-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Pestalozzistraße in Richtung Saarlandstraße und wollte nach rechts in die Saarlandstraße einbiegen. Zum Unfallzeitpunkt zeigte die Ampel für den BMW-Fahrer Rot. An der Ampel ist jedoch ein Grünpfeil für Rechtsabbieger angebracht. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit der von rechts kommenden Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin kam zum Sturz und verletzte sich hierbei leicht, konnte jedoch nach kurzer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden. Der getragene Fahrradhelm verhinderte vermutlich schlimmere Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

