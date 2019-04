Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 26.04.2019 kam es gegen 13:15 Uhr auf der B37/B44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim auf der Abfahrt zur Bruchwiesenstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier verletzten Personen. Der 18-jährige Fahrer eines Mercedes wollte die B37/B44 in Richtung Bruchwiesenstraße verlassen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug im Kurvenbereich der Abfahrt in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils zwei Personen besetzt. Alle Insassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 18-jährige Unfallverursacher wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 62.000,- Euro. Die Auf und Abfahrt war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

