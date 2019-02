Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in der Bodelschwinghstraße in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 21.02.2019, wurde der Koblenzer Polizei um 18.53 Uhr eine Unfallflucht in der Bodelschwinghstraße gemeldet. Nach Zeugenaussagen fuhr der Fahrer eines Audis von der Mayener Straße in die Bodelschwinghstraße ein. Am rechten Fahrbahnrand waren einige Fahrzeuge geparkt. Der Audi fuhr dann links an diesen vorbei, musste aber dann aufgrund von Gegenverkehr anhalten. Daraufhin setzte der Audi extrem schnell 100 m zurück und fuhr mit Wucht gegen einen rechts geparkten Seat, der durch den Aufprall auf einen hinter ihm geparkten Mercedes geschoben wurde. Nach dem Unfall entfernte sich der Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Falkenstein-Kaserne. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell