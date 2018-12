POL-FL: Hinterlistiger Rollerfahrer verletzt Fußgängerin, Polizei sucht Zeugen

Gelting (ots) - Gelting - Am Donnerstagmorgen (29.11.18), um 11.15 Uhr, ging eine 22-Jährige in der Stenderuper Straße in Richtung Stenderup spazieren. Sie ging auf der linken Seite, als sie wahrnahm, dass sich von hinten ein Zweirad näherte. Plötzlich verspürte sie einen heftigen Schlag im unteren Rücken. Durch die Wucht des Schlages stürzte die junge Frau zu Boden. Starke Schmerzen im Rücken und an der rechten Schulter, waren die Folgen dieses unvermittelten Schlages. Außerdem schlug die junge Frau beim Sturz mit dem Kopf auf. Der Schlag in den Rücken der 22-Jährigen wurde durch den linken Arm eines von rechts vorbeifahrenden Rollerfahrers während der Fahrt ausgeführt. Er entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stenderup. Der Rollerfahrer war dunkel gekleidet, trug aber weiße Schuhe. Statt eines Helmes trug der Mann eine dunkle Mütze. Der Motorroller soll ebenfalls dunkel gewesen sein.

Die junge Frau konnte sich das Verhalten des Rollerfahrers nicht erklären.

Die Polizeistation in Steinbergkirche hat die Ermittlungen dieser gefährlichen Körperverletzung übernommen und fragt: Wer hat einen Rollerfahrer mit dieser Beschreibung beobachtet? Wer kann Hinweise zu einem Rollerfahrer geben, zu dem die vage Beschreibung passen könnte? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04632-8761680 zu melden. Vielen Dank!

