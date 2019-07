Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Bombenfund in der Elz entpuppt sich als nicht genauer definierbares Stahlstück - eine tatsächliche Gefahr bestand nie.

Am Donnerstag wurde der Polizei ein möglicher Bombenfund am Elzufer mitgeteilt. Da die Polizisten vor Ort den Gegenstand selbst nicht einstufen konnten, wurden Bilder an den Kampfmittelbeseitigungsdienst übermittelt. Aber selbst die Spezialisten konnten anhand der Bilder keine Aussage über die Gefährlichkeit des Gegenstandes machen, weswegen sie unverzüglich von Stuttgart aus angefahren sind. Nach einer Untersuchung konnte dann aber festgestellt werden, dass es sich nicht um eine Granate oder ähnliches sonder und ein nicht näher definierbares ca. 30 cm langes Stahlstück handelt.

Auch wenn es sich bei dieser Meldung letztendlich ein einen "Fehlalarm" handelte, so ist es dennoch wichtig, gefährlich erscheinende Gegenstände bei der Polizei zu melden und diese nicht selbst in die Hand zu nehmen oder sogar zu transportieren.

