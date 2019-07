Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen: Aufwendige Suchaktion nach einem vermissten 8-jährigen Jungen

Kind wohlbehalten aufgefunden

Freiburg (ots)

Mit einer aufwendigen Suchaktion fahndete die Polizei am Donnerstag, 04.07.2019, nach einem 8-jährigen Jungen, der als vermisst gemeldet worden war.

Nachdem das Kind nicht wie gewohnt aus der Schule zurückgekehrt war, verständigte die Mutter am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Polizei. Sofort wurden alle bekannten Hinwendungsorte des Jungen überprüft. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls an der Suche beteiligt. Als die Maßnahmen mit einem Personensuchhund unterstützt werden sollten, machte sich ein weiterer Polizeihubschrauber von Stuttgart aus mit einem Hund an Bord auf den Weg nach Bad Krozingen.

Das Kind tauchte gegen 20:30 Uhr an einem Schalter am Hauptbahnhof Freiburg auf. Einer Lehrerin, die zufällig gerade in Freiburg mit einer Schulklasse unterwegs war, war der Junge zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit aufgefallen. Sie hatte daraufhin die Bundespolizei verständigt. Wie sich herausstellte, hatte der Junge lediglich die Schule geschwänzt und war auf eigene Faust bis nach Freiburg gelangt.

Er konnte wohlbehalten den Eltern übergeben werden.

