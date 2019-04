Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Ein Raubdelikt auf Nienburger Frühlingsmarkt

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstagabend, 06.04.2019, gegen 22.30 Uhr waren zwei 24-jährige Nienburger während des Frühlingsmarktes unterwegs auf der Weserstraße in Richtung Lange Straße, als sie plötzlich und unerwartet von 4 Männern angegriffen wurden. Nach den Angaben der Opfer hatten sich die Täter vermutlich aus Richtung Weserwall angenähert. Beide jungen Männer wurden geschlagen und getreten. Dabei wurde jeweils die Herausgabe der Portemonnaies gefordert. Selbst als eines der Raubopfer bereits auf dem Boden lag, schlugen und traten zwei der Schläger noch auf das Opfer ein. Mit der Beute, der Geldbörse des einen Opfers, flüchteten die Räuber in Richtung Schlossplatz, vorbei am Gebäude des Landkreises. Aufgrund des Festes war die Innenstadt zur Tatzeit noch gut besucht. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Raubes, sich unter 05021/97780 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

