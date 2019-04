Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeuge stört Einbrecher

Obernkirchen (ots)

Ein Zeuge, der in unmittelbarer Nähe zu der Obernkirchener Apotheke in der Neumarktstraße wohnt, hat gestern gg. 23.45 Uhr sehr wahrscheinlich einen Einbruch in das Geschäft verhindert.

Nach den bisherigen Ermittlungen versuchten mindestens drei Täter zunächst mit Hebelwerkzeug ein Fenster am Gebäude aufzuhebeln. Offensichtlich schlugen die Hebelversuche fehl und die Straftäter zerstörten das Glas der Scheibe, was erheblichen Lärm verursachte.

Der Zeuge wurde auf das lautstarke Geräusch aufmerksam und schaltete das Licht in seiner Wohnung an, was dazu führte, dass die Täter die Flucht ergriffen.

Die vermutlich drei männlichen Täter liefen in ihren dunklen Kapuzenpullover zu einem bereitstehenden schwarzen Kleinwagen, evtl. Typ VW Golf, und flüchteten in Richtung Rintelner Straße.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

