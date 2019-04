Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Mehrere Einbrüche in der Stadt

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstag, 06.04.2019, gegen 02.40 Uhr, wurde in einem Sonnenstudio am Goetheplatz ein Einbruchalarm ausgelöst. Die kurz darauf eintreffenden Funkstreifenwagenbesatzungen stellten ein aufgebrochenes Fenster an der Gebäuderückseite fest. Nachersten Ermittlungen bei der Eigentümerin des Studios wurde ein geringer Bargeldbetrag aus einer Wechselgeldkasse entwendet. Am Sonntag, in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 19.15 Uhr hatte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster eines Wohnhauses am Mühlenbach eingeschlagen. Vermutlich weil er gestört wurde, war er nicht in das Gebäude eingedrungen. Ebenfalls über eine Alarmauslösung wurde der Nienburger Polizei der versuchte Aufbruch eines Geldausgabeautomaten im Bahnhof mitgeteilt. Die Alarmierung erfolgte am Montagmorgen, 08.04.2019, gegen 01.50 Uhr. Der betroffene Automat war an der Vorderseite beschädigt. Vermutlich hatte der Täter versucht, über das Entfernen der vorderen Tür an den im Innern befindlichen Geldtresor zu gelangen. Lediglich die äußere Tür, die keine eigentliche Schutzfunktion für den Inhalt darstellt, wurde beschädigt. Der Täter ließ von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute.

