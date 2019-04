Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag befährt der Führer eines Pkw gegen 12.55 Uhr die B 83 im Bereich der Alten Heerstraße in östlicher Richtung und bremst im Bereich einer linksseitigen Grundstückseinfahrt plötzlich stark ab, um dort zu wenden. Der nachfolgende Pkw kann gerade noch rechtzeitig bremsen, um nicht aufzufahren. Der dem zweiten Pkw nachfolgende Motorradfahrer fährt auf den Pkw allerdings auf. Der erste Pkw Fahrer entfernt sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen der Polizei Rinteln dauern an, da das Kennzeichen des Pkw bekannt ist.

