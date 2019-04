Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Münzschacht von Schaukelpferd aufgebrochen

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag, 7. April, wird in der Nacht bis 09.00 Uhr morgens der Münzschacht des Schaukelpferdes eines Rintelner Schuhgeschäftes auf der Weserstraße aufgebrochen. Dazu wird das Pferd ein Stück zur Seite geschoben, so dass auch die Hauswand leicht beschädigt wird. Der oder die Täter könnten evtl. von Zeugen bei Tatausführung beobachtet worden sein. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Rinteln.

