Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beförderungserschleichung mit Taxi

Rinteln (ots)

Zwei Rintelner lassen sich am Sonntag Abend durch ein Taxiunternehmen von Stadthagen, Kino, nach Rinteln in die Nordstadt fahren. Einer der Männer gibt an, Geld holen zu müssen, während der andere am Taxi wartet. Doch auch dieser Mann entfernt sich schließlich, ohne seine Personalien für eine Rechnungsstellung zu hinterlassen. Es entsteht ein Schaden von ca. 50 Euro. Wer Angaben zu den beiden Personen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Rinteln.

