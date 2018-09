POL-REK: 180908-1: Flüchtiger Autofahrer gesucht - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Donnerstag (06. September) hat ein unbekannter Mann eine Frau in der Eifelstraße angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Der Frau war gegen 14:45 Uhr aufgefallen, dass ein ihr unbekannter Mann ihr Auto bespuckt hatte. Eine Nachbarin hatte den Mann gesehen und machte die 42-Jährige auf den Spucker aufmerksam. Der Unbekannte setzte sich in ein Auto und fuhr los. Als er an der 42-Jährigen und deren Ehemann vorbeifuhr, berührte er die Frau und verletzte diese leicht. Er flüchtete in Richtung Taunusstraße. Der Fahrer war laut Zeugenangaben zirka 45 bis 50 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und kräftig gebaut. Er hatte kurz rasierte Haare, gebräunte Haut und trug ein rosafarbenes T-Shirt sowie blaue Jeans. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (nh)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell