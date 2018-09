POL-REK: 180907-2: Nach Verkehrsunfall schwer verletzt- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Ein Autofahrer ist am Donnertag (06. September) gegen 15:30 Uhr auf der Rheinstraße beim Abbiegen mit einem Leichtkraftfahrer zusammen gestoßen. Der 45-jährige Brühler fuhr mit seinem Auto auf der Rheinstraße in Richtung Wesseling. Unmittelbar nach der Wesselinger Straße bog er nach links auf ein Firmengelände ab. Dabei übersah er, nach eigenen Angaben, einen ihm entgegenkommenden Leichtkraftfahrer (29). Der 29-Jährige versuchte vergeblich zu bremsen, stieß mit dem Auto zusammen und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, das ihn stationär aufnahm. Die Polizisten verschlossen das beschädigte Leichtkraftrad, das vor Ort verblieb. Während der Unfallaufnahme sperrten die Beamten kurzzeitig die Rheinstraße in beide Richtungen. (wp)

