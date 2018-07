POL-PDLD: Lustadt - Geldautomat ausgeräumt und ca. 100.000 EUR entwendet

Lustadt (ots) - Am vergangenen Freitag, den 29.06.2018 kam es zu einem Gelddiebstahl aus einem Geldausgabeautomaten der VR Bank in der Mozartstraße. Der Diebstahl wurde erst Anfang der Woche bemerkt. An dem Geldautomaten wurden keinerlei Aufbruchspuren festgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter über Insiderwissen verfügt und einen entsprechenden Code zur Automatenöffnung kannte.

Zeugen gesucht: Die Kriminalinspektion Landau bittet Zeugen, die sich am Freitag, dem 29.06.2018 zwischen 16:00 und 18:00 Uhr in der VR Bankfiliale oder in der Nähe aufgehalten haben, sich mit der Polizei unter 06341 287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

