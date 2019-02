Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ausgestiegen und doch weitergefahren

Ludwigshafen (ots)

Ein unbekannter Mann verursachte mit seinem PKW am Mittwoch (27.02.2019) einen Verkehrsunfall und machte sich anschließend aus dem Staub. Ein 44-jähriger war mit seinem Ford gegen 16.30 Uhr auf der Rheinuferstraße in Richtung Hemshofstraße unterwegs, als er aufgrund eines Rückstaus bremsen musste. Ein BMW-Fahrer fuhr daraufhin auf den Ford auf. Der Mann stieg auch aus, um sich den entstandenen Schaden anzuschauen. Stieg aber daraufhin wieder in seinen BMW und fuhr in Richtung Dessauer Straße in Richtung Mannheim davon ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Eine Zeugin bekam den Unfall mit, wollte aber nicht auf die Polizei warten und entfernte sich ebenfalls von der Unfallstelle. Bei dem Unfallverursacher handelte sich um einen zwischen 25 und 35 Jahren alten Mann, der in einem dunklen BMW (älteres Baujahr) unterwegs war. Er war zirka 1,75 bis 1,80 m groß und hatte kurze dunkle Haare. An dem Ford des 44-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

