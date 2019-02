Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW-Brand

Ludwigshafen (ots)

17 000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines PKW-Brandes am nerstag (28.02.2019, bei dem zwei PKW beschädigt wurden. Um 1.23 Uhr wurde der Polizei ein Brand eines VWs in der Frankenthaler Straße gemeldet Hierbei brannte der VW vollkommen aus. Ein daneben geparkter Opel wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

