Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Lkw verursacht Unfall und flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Ein LKW kollidierte heute (27.02.2019) mit einer Straßenbahnanlage und flüchtete anschließend. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete um 6.07 Uhr, wie ein LKW im Bereich der Brunckstraße in die Sternstraße abbog und anschließend im Bereich der Straßenbahnschienen versuchte zu wenden. Während des Wendemanövers touchierte der LKW eine Ampelanlage der Straßenbahn und machte sich anschließend aus dem Staub. Durch die Kollision entstand ein Schaden an der Straßenbahnanlage. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

