Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Schulgelände

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (26.02.2019), um 18.51 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Ernst-Reuter-Schule in der Schlesier Straße gemeldet. Auf dem Schulgelände geriet ein Plastikmüllcontainer aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff anschließend auf eine Überdachung über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. Die Schadenshöhe wird ebenfalls noch ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1030

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell