Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendieb sorgt für Handgemenge

Ludwigshafen (ots)

Am 26.02.2019 gegen 09:20 Uhr beobachtete ein 42-jähriger Zeuge in einem Lebensmittel-Discounter in der Mundenheimer Straße, wie ein 30-Jähriger Lebensmittel unter seiner Jacke versteckte. Der Zeuge meldete seine Beobachtung einer 45-jährigen Kassiererin. Diese sprach den 30-Jährigen im Kassenbereich auf das Diebesgut an und forderte, er solle die Ware zurückgeben. Dagegen weigerte sich der Täter und stieß die 45-Jährige von sich. Als daraufhin der 42-Jährige zur Hilfe eilte, zog der 30-Jährige ein Pfefferspray und sprühte mit diesem ins Gesicht des couragierten Zeugen. Es kam im Weiteren zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf es der Kassiererin und dem 42-Jährigen gelang, den Täter am Boden zu fixieren. Die informierten Polizeibeamten konnten bei dem 30-Jährigen das Diebesgut auffinden. Er wurde auf die Dienststelle verbracht und in Gewahrsam genommen.

